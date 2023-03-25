Ердоган провів телефонну розмову з Путіним: говорили про зернову угоду та російсько-українську війну

Розмова

У суботу, 25 березня, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Серед іншого вони говорили і про російсько-українську війну.

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Як повідомляє Reuters, під час розмови лідери країн обговорили можливі кроки щодо покращення турецько-російських відносин і розвиток подій російсько-української війни.

Ердоган заявив, що Туреччина надає важливого значення якнайшвидшому завершенню конфлікту між Росією та Україною шляхом переговорів. А також «подякував Путіну за його позитивне ставлення щодо продовження Чорноморської ініціативи».

Окрім того, лідери Туреччини та РФ «висловили задоволення позитивною динамікою торговельно-економічних відносин, успішною реалізацією спільних стратегічних проектів в енергетичній сфері, зокрема постачання газу і будівництво атомної електростанції «Аккую» в Туреччині».