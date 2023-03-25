Жозеп Боррель: Візит Сі Цзіньпіна до Москви знизив імовірність ядерної війни

Зменшення ризиків для світу

Поїздка лідера Китаю до Москви зменшила ймовірність того, що Володимир Путін застосує ядерну зброю.

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Про це заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Financial Times. Він зауважив, що Сі Цзіньпін дав зрозуміти Путіну, що той не повинен розгортати ядерну зброю. Крім того, її використання засуджує запропонований Китаєм мирний план.

Важливо те, що цей візит знижує ризик ядерної війни, і вони (китайці — ред.) ясно дали це зрозуміти. Президент хоче звести до мінімуму ризик бути пов'язаним з російським військовим вторгненням. Вони не беруть участі у військових діях, і немає жодних ознак того, що вони хочуть брати в них участь, — наголошує дипломат.

Також Боррель додав, що Китай не повністю підтримує Росію та «не перетнув жодних червоних ліній». Водночас він зазначив, що Китай продовжує підтримувати РФ економічно, купуючи її нафту за низькими цінами:

Для них це хороший бізнес. Не можна очікувати, що Китай припинить купувати російську нафту.