УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

Зеленський звільнив з посади радника Олександра Камишіна

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Олександр Камишін
Олександр Камишін © УЗ
Автор тексту: Юлія Ромашкевич

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади свого позаштатного радника Олександра Камишіна.

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Відповідний указ був опублікований на офіційному сайті президента. 

«Увільнити Камишіна Олександра Миколайовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)», —  йдеться у документі.

На цій посаді колишній голова правління «Укрзалізниці» Камишін перебував менше ніж місяць. 

Напередодні, 21 березня Олександр Камишін був призначений міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

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🔻 6 березня Зеленський звільнив п'ятьох посадовців СБУ та призначив двох нових.

🔻 2 березня президент України призначив нового очільника Херсонської міської військової адміністрації.

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