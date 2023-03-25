Зеленський звільнив з посади радника Олександра Камишіна
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Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади свого позаштатного радника Олександра Камишіна.
Відповідний указ був опублікований на офіційному сайті президента.
«Увільнити Камишіна Олександра Миколайовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)», — йдеться у документі.
На цій посаді колишній голова правління «Укрзалізниці» Камишін перебував менше ніж місяць.
Напередодні, 21 березня Олександр Камишін був призначений міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
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🔻 6 березня Зеленський звільнив п'ятьох посадовців СБУ та призначив двох нових.
🔻 2 березня президент України призначив нового очільника Херсонської міської військової адміністрації.