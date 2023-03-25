Маляр закликала українців не заважати військовим і не обговорювати майбутній контрнаступ

РЕЖИМ ТИШІ

«Бо інформація - це теж зброя і ми нею теж воюємо»

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Про це у своєму телеграм каналі написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Не треба задавати в ефірах питання експертам — а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії. Я нагадаю, що стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати три особи в цій державі — Верховний Головнокомандувач (Президент), Міністр Оборони, Головнокомандувач. Всі інші — лише цитувати, — написала заступниця міністра оборони в своєму телеграмі.

За її словами, Україна має один стратегічний план — звільнити всі наші території. А деталі — то вже військова таємниця.

«Добре, що ніхто в пабліках не обговорював контрнаступ на Харківщині до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій. Тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу,» — наголосила Маляр.

Раніше ми повідомляли про те, що інформація про можливий контрнаступ України викликає в Росії «значне занепокоєння».