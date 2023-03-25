Наступ на Бахмут майже зупинився, росіяни змістили фокус на Авдіївку — британська розвідка

НОВИНИ ФРОНТУ

Штурм Бахмута на Донбасі російськими військами майже зупинився. Як зазначається, це результат виснаження російських сил.

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Про це у щоденному звіті у твіттері повідомило Міністерство оборони Британії.

«Ситуація в Росії також, ймовірно, погіршилася через напруженість між Міністерством оборони Росії та Групою Вагнера, обидва з яких надають війська в цей сектор», — йдеться у звіті розвідки.

За даними розвідки, Росія, ймовірно, перемістила свій оперативний фокус на Авдіївку, на південь від Бахмута, і на сектор Креміна-Сватове на півночі. В цих районах Росія прагне стабілізувати свою лінію фронту, припускають у зведенні.

Це свідчить про загальне повернення до більш оборонного оперативного плану після невдалих спроб провести загальний наступ із січня 2023 року, наголошують у розвідці Британії.

19 березня британська розвідка повідомила, що РФ визнала неспроможність захопити всю Запорізьку область.