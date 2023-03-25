Наталія Гуменюк: окупанти готуються до «жесту доброї волі» на Херсонщині

Геть із Херсонщини

У Херсонській області є ознаки підготовки окупантів до «жесту доброї волі». Вони вже пакують валізи та відправляють додому награбоване.

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Про це розповіла в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк:

Вже навіть мешканці Херсонщини як правобережної, так і лівобережної, знають «народну прикмету»: коли окупанти починають перевдягатись у цивільне і дуже ретельно пакувати все намародерене і відсилати в обмін на постачання боєприпасів за «поребрик» своє майно, це, як правило, підготовка до тих самих «жестів».

Звісно, як зазначає Гуменюк, такі «жести» Україна підтримує, але варто розуміти, що насправді дії російської армії не є добровільними — вони спровоковані інтенсивною бойовою роботою ЗСУ.

«Ми говорили про те, що ми зачищаємо смугу хоча б у 30 кілометрів для того, щоб полегшити життя Правобережжю», — додає речниця.