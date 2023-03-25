РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні: двоє людей поранені

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Наслідок обстрілу Херсона
Наслідок обстрілу Херсона © Telegram/Кирило Тимошенко
Автор тексту: Юлія Ромашкевич

Через обстріл постраждали двоє людей — 41-річна жінка та 25-річний чоловік. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні.

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Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму телеграмі. 

«Російські окупанти продовжують обстрілювати місця, де надають допомогу мирним людям. Учора вночі армія РФ атакувала «Пункт незламності» у Костянтинівці на Донеччині, сьогоднішня ціль російської артилерії — пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні», — написав Прокудін. 

Раніше ми повідомляли про те, що окупанти готуються до «жесту доброї волі» на Херсонщині. 

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