Українців закликають не долучатися до «Години Землі»

ГОДИНА ЗЕМЛІ ВІДМІНЯЄТЬСЯ

Масове вимкнення світла в певний час може нашкодити енергосистемі України.

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Про це повідомляє Національна енергетична компанія «Укренерго» в своєму телеграм-каналі.

«Друзі, будь ласка, не ведіться за заклики долучитися до «Години Землі» і в певний час масово вимкнути світло — це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі!», — йдеться в повідомлені.

За словами співробітників Укренерго, в попередні роки українці не дуже підтримували цю ініціативу, яка насправді не приносить користі.

Як ми постійно нагадуємо, кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої — це закон фізики. Одночасне вимкнення світла — це короткочасне зниження споживання. Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах. Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації — іншими словами, відключати працюючі енергоблоки. Це погано навіть в мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів Росії. Різке виключення, а потім включення — коли «Години Землі» завершиться — це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми

Найкращим внеском кожного буде щоденне ощадливе використання електроенергії у пікові ранкові та вечірні години, щоб зменшити нерівномірність споживання електроенергії упродовж доби, наголошують у компанії.

Година Землі — щорічна міжнародна подія, започаткована Всесвітнім фондом природи WWF, котра проводиться останньої або передостанньої суботи березня, і закликає людей, організації та комерційні установи вимкнути світло та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем Планети. Вперше подія була організована Всесвітнім фондом природи Австралії та виданням The Sydney Morning Herald у 2007 році, та отримала світову підтримку у 2008.

У 2023 році вона запланована на 25 березня. Сьогодні на одну годину – з 20:30 до 21: 30 за Українським часом– люди на планеті погасять світло і електричні прилади.