У США вирує торнадо: загинуло щонайменше 23 людини

Стихійне лихо

Метеорологи повідомляли про небезпеку наближення торнадо ще 17 березня.

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Щонайменше 23 людини загинули, а десятки отримали поранення внаслідок торнадо та сильних гроз, що прокотилися по Міссісіпі, повідомляє Reuters. Наразі четверо людей вважаються зниклими безвісті, пошукові роботи тривають.

Губернатор Міссісіпі Тейт Рівз підтвердив кількість загиблих та зауважив, що цифри ще можуть змінитися, адже чимало людей могли опинитися під завалами зруйнованих будинків.

Чи не найбільше постраждало невелике містечко Ролінг-Форк. Його мер Елдрідж Вокер заявив, що «міста більше немає, але ми витривалі».

За прогнозами, торнадо все ще загрожує деяким регіонам Міссісіпі. Кілька інших штатів на півдні США такоє готуються до сильних штормів.

Екстрені служби працюють в зоні стихійного лиха via REUTERS - MISSISSIPPI HIGHWAY PATROL VIA T