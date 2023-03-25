НОВИНИ КОСМОСУ
«SpaceX» запустила у космос нову партію супутників Starlink
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Американська компанія «SpaceX» запустила на орбіту чергову партію з 56 інтернет-супутників для системи Starlink.
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Про це повідомляє «SpaceX» у твітері.
«Підтверджено розгортання 56 супутників Starlink», - йдеться у повідомленні.
Falcon 9 launches Starlink to orbit, completing our 20th launch of the year pic.twitter.com/2aX0OURUtk— SpaceX (@SpaceX) March 24, 2023
Це вже двадцятий запуск цього року.
Нагадаємо, 2 березня «SpaceX» вивела на орбіту екіпаж із чотирьох людей.