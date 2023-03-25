«SpaceX» запустила у космос нову партію супутників Starlink

НОВИНИ КОСМОСУ

Американська компанія «SpaceX» запустила на орбіту чергову партію з 56 інтернет-супутників для системи Starlink.

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Про це повідомляє «SpaceX» у твітері.

«Підтверджено розгортання 56 супутників Starlink», - йдеться у повідомленні.

Falcon 9 launches Starlink to orbit, completing our 20th launch of the year pic.twitter.com/2aX0OURUtk — SpaceX (@SpaceX) March 24, 2023

Це вже двадцятий запуск цього року.

Нагадаємо, 2 березня «SpaceX» вивела на орбіту екіпаж із чотирьох людей.