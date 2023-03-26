В Ізраїлі протестують проти судової реформи

ПРОТИ РЕФОРМИ

Протести проти судової реформи в Ізраїлі в Тель-Авіві

На акцію протесту в Тель-Авіві вийшли близько 200 тисяч людей. Ще десятки тисяч взяли участь у мітингах по всій країні. Вимагали скасування судової реформи прем'єра Нетаньягу.

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Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант закликав уряд призупинити законодавчі зміни щодо судової системи, заявивши, що запекла суперечка щодо цих заходів становить загрозу національній безпеці.

«Поглиблення розколу проникає в армію та служби безпеки — це явна, безпосередня та реальна загроза безпеці Ізраїлю. Я не сприятиму цьому», — сказав Галлант у короткій заяві по телебаченню, передає Reuters.

Протести проти судової реформи в Ізраїлі в Тель-Авіві © REUTERS / OREN ALON

Уряд наполягає на змінах, які б обмежили повноваження Верховного суду виносити рішення проти законодавчої та виконавчої гілок влади і надали коаліційним законодавцям більше повноважень у призначенні суддів.

Комісія з відбору суддів вимагає від політиків і суддів, які входять до неї, погодити призначення. Нинішня пропозиція змінить це, надавши коаліційним урядам вирішальний голос.

План капітальної реформи судової системи, оголошений 4 січня, занурив Ізраїль у найгіршу політичну кризу за останні роки, оскільки країну охопили масові протести.