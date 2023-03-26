РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

На Харківщині під російським обстрілом опинилися приватні будинки та багатоповерхівка

Наслідки обстрілу © ДСНС України у Харківській області

Автор тексту: Юлія Ромашкевич 1 хв

Куп'янськ обстріляли близько десятої ранку. Під час перевірки рятувальники не виявили постраждалих.