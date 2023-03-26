РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

На Харківщині під російським обстрілом опинилися приватні будинки та багатоповерхівка

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Наслідки обстрілу
Наслідки обстрілу © ДСНС України у Харківській області
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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Куп'янськ обстріляли близько десятої ранку. Під час перевірки рятувальники не виявили постраждалих.

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Про це повідомляє Головне управління ДСНС Харківщини.

Наслідки обстрілу
Наслідки обстрілу © ДСНС України у Харківській області

«Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння. Вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль. В іншому випадку внаслідок ворожого вогневого нальоту пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері під’їзду та балкони у житловому 5-типоверховому будинку,» — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу
Наслідки обстрілу © ДСНС України у Харківській області

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