РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ
На Харківщині під російським обстрілом опинилися приватні будинки та багатоповерхівка
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Куп'янськ обстріляли близько десятої ранку. Під час перевірки рятувальники не виявили постраждалих.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС Харківщини.
«Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння. Вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль. В іншому випадку внаслідок ворожого вогневого нальоту пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері під’їзду та балкони у житловому 5-типоверховому будинку,» — йдеться в повідомленні.