Північна Македонія передасть Україні вертольоти Мі-24

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Генеральний штаб Північної Македонії погодив передачу Україні вертольотів Мі-24. Йдеться про 12 одиниць цієї техніки.

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Про це заявила міністерка оборони Північної Македонії Славянка Петровська під час виступу на ТВ-шоу «360 Stepeni». Оскільки Генштаб уже ухвалив рішення про передачу вертольотів, тепер це питання буде винесено на засідання Уряду.

Ці вертольоти Північна Македонія у 2001 році придбала в України. Гелікоптери було виготовлено в 1980-х рр., але відомо, що 4 з них пройшли суттєву модернізацію за стандартами НАТО.

Петровська підкреслила, що це рішення не вплине на обороноздатність країни, адже замість них придбають нові західні гвинтокрили:

Вони більше не передбачені у формуванні нашої армії, і через нашу трансформацію вони більше не будуть невіддільною частиною. І з цих причин вважається, що вони непотрібні.