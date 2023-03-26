Референдум у Берліні: мешканці столиці голосують за кліматичну нейтральність до 2030 року

Заради природи

У голосуванні можуть взяти участь близько 2,4 мільйонів виборців

Сьогодні у Берліні проходить референдум за кліматичну нейтральність.

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Головне питання, на яке мають відповісти мешканці столиці Німеччини: чи повинен Берлін стати кліматично нейтральним до 2030 року замість 2045 року.

Кліматична нейтральність означає, що викиди парникових газів не можуть перевищувати ті, що здатна поглинати природа (також їх можуть нейтралізувати за допомогою технологій уловлювання вуглецю).

Для досягнення такого нейтрального статусу шкідливі викиди, наприклад, від автомобілів, літаків, опалювальних систем, електростанцій або промислових підприємств, мають бути скорочені приблизно на 95% порівняно з 1990 роком.

Згідно з чинним законодавством, крайній термін досягнення кліматичної нейтральності встановлений на 2045 рік. Проте активісти вважають, що це занадто пізно, тож хочуть перенести термін на 2030 рік.

Окрім того, як повідомляє Tagesspiegel, крім зниження рівня викидів потрібно модернізувати громадські будівлі та приватні будинки, що призведе до додаткового навантаження на бюджет. Водночас експерти зазначають, що досягти мети до 2030 року буде вкрай складно. Сенат також вважає, що Берлін може стати кліматично нейтральним лише в 2040-х роках, до того ж ініціатива в деяких моментах суперечить федеральному законодавству.

У голосуванні можуть взяти участь близько 2,4 мільйонів виборців. Для затвердження рішення необхідно, щоб «за» проголосували більшість виборців, але не менше ніж 25% тих, хто має право голосу. Це означає, що потрібно близько 608 000 голосів «за».