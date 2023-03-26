Трамп заявив, що може завершити війну в Україні за 24 години

Гучна заява

Таку заяву він зробив, виступаючи перед своїми прихильниками на першому передвиборчому мітингу в Техасі.

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Дональд Трамп, який є одним із найімовірніших кандидатів у Президенти від Республіканської партії, стверджує, що у випадку свого повернення до Білого дому він зможе завершити війну в Україні за 24 години.

Коли я кажу так, я збираюся досягти врегулювання дуже швидко. У мене буде врегулювання впродовж 24 годин. Стоячи перед вами сьогодні, я — єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку. Я стану на заваді Третій світовій війні, до якої ми наближаємось.

Трамп також наголосив, що якщо б він і досі був президентом, то Путін узагалі не наважився б нападати на Україну: «Щойно я пішов, вони (росіяни — ред.) одразу почали стягувати війська до кордону (з Україною — ред.)».

До того ж Дональд Трамп звинуватив адміністрацію чинного Президента США Джо Байдена в тому, що вона навіть не намагається вести переговори з Путіним.