Україна вимагає негайно скликати Радбез ООН через загрозу розміщення ядерної зброї в Білорусі

Відповідь на ядерний шантаж

МЗС України відреагувало на заяви РФ щодо намірів розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі: відомство вимагає терміново скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.

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У своїй заяві Міністерство закордонних справ України наголошує, що такі дії Росії підривають засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та становлять загрозу міжнародній безпеці.

Такі наміри не можуть не спричиняти особливої стурбованості для всієї світової спільноти, адже Росія заявляє про них за умов продовження своєї нічим не спровокованої агресивної війни проти України. Попри жахливі злочини проти людяності та воєнні злочини, якими Кремль супроводжує цю загарбницьку війну проти суверенної держави, Росія демонструє свою неспроможність перемагати на полі бою, — йдеться у заяві.

Україна звернулася до білоруського суспільства із закликом не допустити розміщення на території країни тактичної ядерної зброї. Також у МЗС наголошують на тому, що такі дії остаточно перетворять Білорусь на заручницю Кремля.

Окрім того, Україна очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції та вимагає негайно скликати позачергове засідання Радбезу ООН.