GRAIN FROM UKRAINE

Україна відправила 30 тисяч тонн гуманітарної пшениці для Ємену

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Grain From Ukraine
Grain From Ukraine © Міністерство інфраструктури України
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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Балкер з 30 тисячами тонн гуманітарної пшениці для Ємену вийшов із порту «Чорноморськ» та доєднався до каравану ще з трьох суден.

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Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

Це шосте судно в рамках програми «Grain From Ukraine». 30 тисяч тонн гуманітарної української пшениці Ємен отримає завдяки донатам урядів США, Франції та Іспанії.

З моменту старту програми Grain From Ukraine порти Великої Одеси відправили 170 тисяч тонн української пшениці до таких нужденних країн як Ефіопія, Сомалі, Ємен та Кенія.

GRAIN FROM UKRAINE
GRAIN FROM UKRAINE © Міністерство інфраструктури України

Нагадаємо, програма «Grain From Ukraine» започаткована Володимиром Зеленським з метою об’єднати розвинуті країни навколо продовольчої допомоги країнам, що на межі голоду. Програма реалізується за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Перше судно з українським збіжжям прибуло до Кенії 30 березня. 

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