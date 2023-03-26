Україна відправила 30 тисяч тонн гуманітарної пшениці для Ємену

GRAIN FROM UKRAINE

Балкер з 30 тисячами тонн гуманітарної пшениці для Ємену вийшов із порту «Чорноморськ» та доєднався до каравану ще з трьох суден.

Реклама Читати продовження

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

Це шосте судно в рамках програми «Grain From Ukraine». 30 тисяч тонн гуманітарної української пшениці Ємен отримає завдяки донатам урядів США, Франції та Іспанії.

З моменту старту програми Grain From Ukraine порти Великої Одеси відправили 170 тисяч тонн української пшениці до таких нужденних країн як Ефіопія, Сомалі, Ємен та Кенія.

GRAIN FROM UKRAINE © Міністерство інфраструктури України

Нагадаємо, програма «Grain From Ukraine» започаткована Володимиром Зеленським з метою об’єднати розвинуті країни навколо продовольчої допомоги країнам, що на межі голоду. Програма реалізується за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Перше судно з українським збіжжям прибуло до Кенії 30 березня.