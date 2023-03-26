У Британії завершується навчання українських артилеристів на AS90
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Друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм САУ AS90 у Великій Британії.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
«Навчання на AS90 відбувається в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії та проводиться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку. У реалізації програми беруть участь понад 1000 британських військовослужбовців», — повідомив Павлюк.
AS90 — це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дозволяючи йому вражати цілі на великій відстані.
Велика Британія стала першою країною, яка пожертвувала Україні західні основні бойові танки, подарувавши ескадрон танків «Challenger» 2 з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами, а також батарею з восьми гармат AS90 у «високій готовності» та ще дві батареї у «різному ступені готовності».