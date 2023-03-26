У Британії завершується навчання українських артилеристів на AS90

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм САУ AS90 у Великій Британії.

Реклама Читати продовження

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«Навчання на AS90 відбувається в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії та проводиться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку. У реалізації програми беруть участь понад 1000 британських військовослужбовців», — повідомив Павлюк.

Навчання українських військових © Corporal Rob Kane Ministry of Defence

AS90 — це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дозволяючи йому вражати цілі на великій відстані.

Навчання українських військових © Corporal Rob Kane Ministry of Defence

Велика Британія стала першою країною, яка пожертвувала Україні західні основні бойові танки, подарувавши ескадрон танків «Challenger» 2 з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами, а також батарею з восьми гармат AS90 у «високій готовності» та ще дві батареї у «різному ступені готовності».

Навчання українських військових © Corporal Rob Kane Ministry of Defence