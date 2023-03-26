У США прокоментували наміри Путіна розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю

Ядерні погорози

У США відреагували на заяву Володимира Путіна щодо планів Росії вже невдовзі розмістити у Білорусі тактичну ядерну зброю. А ISW зазначає, що такі плани російський лідер мав ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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За словами Путіна, Олександр Лукашенко давно просив про розміщення на території країни тактичної ядерної зброї. Будівництво сховища для неї буде завершено вже до 1 липня. Також Білорусь отримала ракетний комплекс «Іскандер», який може використовувати цю зброю, і літаки, які здатні нести ядерні ракети.

У прес-службі Міністерства оборони США прокоментували цю заяву: «Ми бачили повідомлення про оголошення Росії і продовжуватимемо стежити за цією ситуацією», повідомляє Reuters.

Також у відомстві додали, що не бачать підстав для коригування ядерної стратегії США, до того ж ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, теж наразі немає.

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що Путін, імовірно, планував розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Але потім він вирішив поєднати це розміщення з початком нової інформаційної кампанії, покликаної залякати Україну та країни ЄС. Також цей крок покликаний розширити контроль Росії над Мінськом.

🔻 Раніше Жозеп Боррель зазначав, що ризик ядерної війни знизився завдяки візити до Москви лідера Китаю.