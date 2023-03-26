У Франції сталися сутички мітингувальників з поліцією: що відомо
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На заході Франції громадяни протестували проти створення водосховища для зрошення фермерських господарств: відбулися сутички з поліцією. Є постраждалі серед мітингувальників та правоохоронців.
Про це повідомляє Reuters.
Тисячі протестувальників зібралися на місці запланованого будівництва водосховища у сільському районі Сент-Соліне, де подібний протест минулого жовтня також призвів до насильства та поранень. Як зазначається, протестувальники вийшли на акцію, попри заборону на масові зібрання.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що в результаті зіткнень 24 жандарми отримали поранення, один з них перебуває у важкому стані. Також відомо, що серед демонстрантів поранення отримали семеро людей.
Цей спалах насильства абсолютно невиправданий, — наголосив міністр внутрішніх справ.
Правоохоронці у Twitter повідомили про «обстріл, закидання коктейлями Молотова та різними снарядами жандармів», які намагалися «відбити напади надзвичайно жорстокого натовпу». Проти мітингувальників поліція застосувала сльозогінний газ.
Автомобілі жандармерії були підпалені.
Величезне водосховище, яке будується, призначене для зрошення сільськогосподарських угідь у період посухи. Протестувальники кваліфікують такого типу проєкти, як «мегабасейни» та вважають, що вони сприяють висиханню ґрунтових вод на користь інтенсивного сільського господарства, яке вони вважають застарілим у контексті зміни клімату.
Ці зіткнення на заході Франції відбуваються на тлі тривалих демонстрацій у Франції проти пенсійної реформи, які переросли в насильство, оскільки уряд подав закон без остаточного голосування за нього в парламенті.