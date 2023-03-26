У Франції сталися сутички мітингувальників з поліцією: що відомо

КРОВАВІ ПРОТЕСТИ

На заході Франції громадяни протестували проти створення водосховища для зрошення фермерських господарств: відбулися сутички з поліцією. Є постраждалі серед мітингувальників та правоохоронців.

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Про це повідомляє Reuters.

Тисячі протестувальників зібралися на місці запланованого будівництва водосховища у сільському районі Сент-Соліне, де подібний протест минулого жовтня також призвів до насильства та поранень. Як зазначається, протестувальники вийшли на акцію, попри заборону на масові зібрання.

Протести у Франції © REUTERS / YVES HERMAN

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що в результаті зіткнень 24 жандарми отримали поранення, один з них перебуває у важкому стані. Також відомо, що серед демонстрантів поранення отримали семеро людей.

Цей спалах насильства абсолютно невиправданий, — наголосив міністр внутрішніх справ.

Правоохоронці у Twitter повідомили про «обстріл, закидання коктейлями Молотова та різними снарядами жандармів», які намагалися «відбити напади надзвичайно жорстокого натовпу». Проти мітингувальників поліція застосувала сльозогінний газ.

Протести у Франції © REUTERS / YVES HERMAN

Автомобілі жандармерії були підпалені.

Протести у Франції © REUTERS / YVES HERMAN

Величезне водосховище, яке будується, призначене для зрошення сільськогосподарських угідь у період посухи. Протестувальники кваліфікують такого типу проєкти, як «мегабасейни» та вважають, що вони сприяють висиханню ґрунтових вод на користь інтенсивного сільського господарства, яке вони вважають застарілим у контексті зміни клімату.

Ці зіткнення на заході Франції відбуваються на тлі тривалих демонстрацій у Франції проти пенсійної реформи, які переросли в насильство, оскільки уряд подав закон без остаточного голосування за нього в парламенті.