Ще один складний рік: голова МВФ дала невтішний прогноз для світової економіки

Економічні прогнози

2023 рік буде непростим для світової економіки

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що ризики для фінансової стабільності зросли, а 2023 стане ще одним складним роком для світової економіки.

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Як повідомляє Reuters, під час виступу на Форумі розвитку Китаю голова МВФ закликала країни бути пильними. Вона зазначила, що цьогоріч глобальне зростання сповільниться і становитиме менше 3%. Причина — наслідки пандемії COVID-19, війна в Україні та жорсткість монетарної політики.

І навіть за найоптимістичнішими прогнозами на 2024 рік глобальне зростання залишиться значно нижчим від свого історичного середнього показника в 3,8%, а загальний прогноз залишається слабким.

Раніше МВФ передбачав у 2023 році глобальне зростання на 2,9%, але вже наступного місяця буде опубліковано новий, менш оптимістичний, прогноз.

Георгієва наголосила, що політики у країнах із розвиненою економікою рішуче відреагували на ризики фінансовій стабільності після банкрутства банків, але навіть за таких умов необхідно бути пильними.

Таким чином, ми продовжуємо уважно стежити за розвитком подій і оцінюємо потенційні наслідки для глобальних економічних перспектив і глобальної фінансової стабільності, — сказала голова МВФ.

Особливу увагу в Міжнародному валютному фонді зокрема приділяють країнам із низьким рівнем доходу та великим боргом.

Крісталіна Георгієва зауважила, що сильне економічне відновлення Китаю з прогнозованим зростанням ВВП на 5,2% у 2023 році дає певну надію світовій економіці. Також очікується, що саме на Китай припадатиме близько третини світового зростання у 2023 році