Символ незламності

25 тисяч голосів за два дні: петицію про встановлення Дня захисників Маріуполя розгляне Президент

Оборонці Маріуполя заслуговують на пам'ятний день, стверджує авторка петиції © AP - Dmytro Kozatsky

Автор тексту: Олена Дячук

Петиція про започаткування 20 травня Дня захисника Маріуполя набрала необхідні для розгляду Президентом 25 тисяч голосів усього за два дні.