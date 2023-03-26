Символ незламності
25 тисяч голосів за два дні: петицію про встановлення Дня захисників Маріуполя розгляне Президент
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Петиція про започаткування 20 травня Дня захисника Маріуполя набрала необхідні для розгляду Президентом 25 тисяч голосів усього за два дні.
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На сайті Президента петиція з’явилася 23 березня, а ініціаторкою її стала Катерина Прокопенко, дружина командира полку «Азов», Героя України Дениса Прокопенка.
Сотні загиблих бійців віддали найцінніше — своє життя, сотні поранених та ув’язнених в полоні захисників — своїми відчайдушними діями заслуговують на цей пам’ятний день, — ідеться у зверненні.
Авторка петиції наголошує, що «битва за Маріуполь стала для українців символом незламності».
Дата 20 травня була обрана не випадково: саме в цей день оборонці Маріуполя вийшли з постійно обстрілюваної росіянами «Азовсталі».