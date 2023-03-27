Вимагають санкцій та говорять про ескалацію — реакція Заходу на ядерний шантаж РФ

Ядерна загроза

У ЄС та НАТО назвали розміщення ядерної зброї у Білорусі безвідповідальним та наголосили, що таке рішення загрожує європейській безпеці.

Реклама Читати продовження

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав Білорусь не давати дозвіл Росії розміщувати на своїй території тактичну ядерну зброю.

«Розміщення у Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію та загрозу європейській безпеці. Білорусь ще може це зупинити, це їхній вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями», — заявив він.

У свою чергу речниця НАТО Оана Лунгеску назвала можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі «небезпечним і безвідповідальним».

МЗС Франції також закликало Росію переглянути угоду з Білоруссю щодо розміщення там такої зброї. Париж засудив заяву російського президента про відповідну домовленість між країнами.

Через плани Москви та Мінська щодо розміщення ядерної зброї Литва має намір домагатися запровадження нових санкцій. Про це йдеться у заяві МЗС країни.

Латвія також закликала запровадити проти РФ нові обмежувальні заходи. Глава МЗС країни Едгарс Рінкевичс зазначив, що ядерні плани Росії щодо Білорусі є черговою ознакою її зближення з Кремлем.

25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ планує розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. За його словами, цей крок був викликаний рішенням Великої Британії минулого тижня надати Україні бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

У США стверджують, що немає жодних ознак того, що Росія перемістила ядерну зброю до Білорусі. Про це повідомив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Вчора Україна закликала до термінового скликання Ради Безпеки ООН через ядерну загрозу. У своїй заяві Міністерство закордонних справ наголосило, що такі дії Росії підривають засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та становлять загрозу міжнародній безпеці.