Тайм-аут до липня: Нетаньягу відклав фінальне голосування за судову реформу

Загальнонаціональний страйк

Ізраїльський прем'єр виступив з телезверненням, сказав, що усвідомлює зростання напруги в ізраїльському суспільстві і водночас згадав про «екстремістську меншість», що «рве Ізраїль на частини».

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Судову реформу яка збурила Ізраїль не скасовують, а відкладають до літньої сесї Кнессета. Нетаньягу каже, що хоче таким чином дати шанс діалогу.

Видання «Гардіан» пише, що це свого роду компроміс, який навряд чи повністю заспокоїть будь-яку зі сторін, але премʼєр може виграти час.

Одразу після того, як Нетаньягу заявив про відтермінування голосування за судову реформу, ізраїльські профспілки припинили загальнонаціональний страйк, який оголосили в понеділок вранці.

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Судова реформа, яку просуває уряд Нетаньягу, передбачає, що парламентська більшість фактично визначатиме суддів Верховного суду. При цьому сам суд пропонують позбавити права оскаржувати рішення уряду. Критики реформи вважають, що вона відкриває дорогу до перетворення ізраїльської демократії на авторитарний режим.