Гендиректор МАГАТЕ вирушив на Запорізьку АЕС

Ядерна небезпека

Рафаель Гроссі хоче на власні очі пересвідчитись у ядерній безпеці станції.

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Рафаель Гроссі зазначив, що також він змінить експертів агентства на ЗАЕС. Фахівці з ядерної безпеки перебувають на станції протягом восьми місяців.

«Їду на Запорізьку АЕС, аби на власні очі оцінити ситуацію з ядерною безпекою об'єкта. І надалі докладатиму зусиль для захисту атомної станції під час воєнного конфлікту та проводитиму наступну ротацію експертів МАГАТЕ на об‘єкті», — зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

22 березня він заявив, що створення демілітаризованої зони довкола Запорізької атомної електростанції більше не розглядається. Тепер МАГАТЕ вимагатиме припинення бойових дій навколо ЗАЕС.