Глава МАГАТЕ разом із президентом України відвідали Дніпровську ГЕС

ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

Під час спільного огляду гідроелектростанції Володимир Зеленський продемонстрував гендиректору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі нещодавні пошкодження дамби.

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Про це глава МАГАТЕ повідомив у Twitter.

«Дніпровська ГЕС є важливою частиною системи, яка підтримує ядерну безпеку Запорізької атомної електростанції», — зауважив Гроссі.

The #Dnieper hydroelectric station is an essential part of the system that sustains the nuclear safety of the #Zaporizhzhya nuclear power plant. 🇺🇦@ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023

До цього він разом із президентом України, який перебуває із робочим візитом у Запоріжжі обговорив безпекову ситуацію на ЗАЕС.

«Відбувся насичений обмін інформацією щодо захисту Запорізької АЕС та її персоналу. Я ще раз підтвердив повну підтримку з боку МАГАТЕ ядерних об'єктів України», — зазначив Гроссі.

Глава МАГАТЕ анонсував свій візит на ЗАЕС 26 березня. Тоді він розповів, що планує особисто пересвідчитись у ядерній безпеці станції, а також змінити експертів агентства на АЕС.

До цього Гроссі заявляв, що на Запорізькій атомній електростанції є загроза втрати підключення до останньої резервної лінії електропередач.

Нагадаємо, 9 березня через російські ракетні обстріли відключилась остання лінія звʼязку окупованої Запорізької АЕС з українсько енергосистемою. Станція залишалась без зовнішнього електропостачання на 11 годин. Крім того, через загрозу ракетних атак на Південноукраїнській, Хмельницькій та Рівненській АЕС знизили потужність до 4700 МВт, повідомили у компанії «Енергоатом». Згодом фахівці «Укренерго» відновили енергоживлення ЗАЕС.

Цього ж дня 49 держав та Євроатом звернулись до Ради керівників МАГАТЕ із заявою, в якій йдеться про високі ризики на ЗАЕС, поки там перебуватимуть російські військові та персонал «Росатому». Країни тоді закликали «припинити обстріл українських енергетичних об’єктів» та наголосили на «важливості відновлення контролю України над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів».

Також унаслідок масованих обстрілів РФ по Україні у жовтні та листопаді 2022 року було пошкоджено декілька ГЕС, зокрема і Дніпропетровська.