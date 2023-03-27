Доєднались навіть співробітники Лувру: у Франції продовжуються протести проти пенсійної реформи

ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ

Париж – «Виходь на пенсію в 60 – працюй менше, щоб жити довше». З таким банером демонстранти зібралися біля підніжжя скляної піраміди Лувру.

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Про це повідомляє Reuters.

Вхід в знаменитий музей заблоковано, не дивлячись на наявність великої черги розчарованих іноземних туристів.

«Сподіваємося, ви розумієте наші причини», — звернулася до них екскурсовод Лувру.

Протести біля Лувру © REUTERS/Marco Trujillo

У Франції не вщухають протести через ухвалення урядом пенсійної реформи, що передбачає підвищення мінімального пенсійного віку до 64 років. Задля ухвалення непопулярної реформи президент Еммануель Макрон та прем’єр-міністерка Елізабет Борн використали статтю 49.3 Конституції. Скандальний закон міг не пройти через Національну асамблею.

Рішення прийняти закон в обхід парламенту викликало обурення у громадян. У Франції відхилили вже два вотуми недовіри уряду, які внесла опозиція. Вони не набрали необхідної кількості голосів. Проте французи продовжують виказувати своє невдоволення за допомогою загальнонаціональних протестів.

З огляду на це, прем'єр-міністерка пообіцяла більше не вдаватися до статті 49.3 окрім проєктів, що стосуються змін у бюджеті.

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