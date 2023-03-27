Завтра США проведуть «Саміт за демократію»: Туреччину та Угорщину не запросили

зустріч світових лідерів

У триденній зустрічі, переважно в онлайн-форматі, візьмуть участь близько 120 лідерів. До саміту, який пройде вже вдруге, приєднаються нові учасники – представники Коста-Рики, Нідерландів, Південної Кореї та Замбії.

Реклама Читати продовження

Про це пише Euractiv та Foreign Policy.

Незважаючи на рішення не запрошувати Будапешт та Анкару, у Вашингтоні заявили про готовність до подальшого зміцнення відносин з обома країнами.

«Вони є важливими союзниками по НАТО, і ми працюємо разом над багатьма питаннями, що становлять взаємний інтерес», – повідомляє Foreign Policy з покликанням на американського чиновника.

Також співрозмовник додав, що Білий дім не дає оцінки внутрішньополітичної ситуації в Угорщині та Туреччині.

У цьогорічному саміті серед запрошених побільшало африканців, зокрема, серед учасників будуть представники Гамбії, Танзанії, Мавританії і Мозамбіку. Адміністрація Байдена вперше запросила Гондурас, який отримав похвалу за покращене проведення виборів у 2021 році.

Зустріч демократій розпочнеться з віртуальної промови президента України Володимира Зеленського, зазначило видання.

Перший «Саміт за демократію» відбувся в онлайн-форматі 9-10 грудня 2021 року. Тоді в адміністрації Байдена заявили, що зустріч скликають, щоб «обговорити виклики, з якими стикається демократія, а також зміцнити фундамент демократичного оновлення». На першу зустріч Туреччина та Угорщина також не були запрошені.