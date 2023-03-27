Загроза атаки дронів стримує операції Чорноморського флоту Росії — британська розвідка

Загроза для російського флоту

За останні півроку російський флот двічі був атакований безпілотниками та безекіпажними надводними апаратами (БНА).

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У зведенні йдеться, що 22 березня 2023 року не менше трьох безекіпажних морських катерів і один дрон спробували завдати удару по російській військово-морській базі в Севастополі в окупованому Криму. Згідно з відкритими джерелами, один БНА захисні системи збили, а два інших – знищили. У міноборони РФ заявили, що атаку відбили, і російські кораблі не постраждали.

Проте, 29 жовтня минулого року надводні дрони пошкодили тральщик «Іван Голубець» та фрегат «Адмірал Макаров», зазначає британська розвідка.

«Незважаючи на те, що недавні атаки, швидше за все, не завдали шкоди будь-яким військовим об'єктам, загроза БНА, ймовірно, продовжує стримувати дії російського Чорноморського флоту», — роблять висновок у розвідці.

Нагадаємо, у Севастополі вранці 22 березня чули серію гучних вибухів. Морський пасажирський транспорт тимчасово не працював. Пізніше підконтрольний РФ голова окупованого міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот РФ був атакований трьома морськими дронами, але військові кораблі не постраждали.

Сьогодні у Сухопутних військах повідомили, що українські військові за допомогою дрону знищили російський БПЛА, який корегував ворожу артилерію.