Зеленський виступить перед парламентом Австрії попри заперечення ультраправих

Знаковий виступ

Промова відбудеться 30 березня.

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Президент України Володимир Зеленський виступить перед австрійськими депутатами вперше. Торік його звернення до парламентарів також планували, але воно так і не відбулось через опір ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ).

Володимир Зеленський виступить перед депутатами Національної ради Австрії — нижньої палати парламенту. Про це свідчить порядок денний засідання.

Президент України звернеться до австрійських парламентарів онлайн перед початком заходу. Відкриє ж засідання спікер Національної ради Вольфганг Соботка.

Далі на сесії відбудеться година запитань і відповідей до глави МЗС Александера Шалленберга. Після цього депутати обговорять пропозиції зовнішньополітичного комітету та комітету з праці та соціальних питань, зокрема, щодо доступу до австрійського ринку праці для українських біженців.

Глава FPÖ Герберт Кікль назвав запланований виступ Зеленського ударом по нейтралітету Відня.

З 27 країн ЄС після початку повномасштабної війни український президент не виступив лише в парламентах Австрії, Болгарії та Угорщини.

Нагадаємо, президент Австрії Александер Ван дер Беллен на початку лютого відвідував Київ. Канцлер країни Карл Негаммер приїздив до України у квітні минулого року.