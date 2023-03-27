З Авдіївки евакуюють комунальників

Битва за Донбас

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що росіяни наступають на Авдіївському напрямку та неодноразово обстрілювали місто.

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Про евакуацію працівників комунальних служб повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів або … на геть зруйновану рашистами Мар’їнку… Тому прийнято непросте рішення щодо евакуації з Авдіївки решти наших героїв — комунальників, які хоч якось намагались підтримувати чистоту і життєдіяльність міста», — зауважив він.

Також у місті планують вимкнути мобільний зв'язок, щоб інформатори російських військових не змогли передавати дані про переміщення ЗСУ.

Голова міськради вкотре рекомендував мешканцям евакуюватися, адже «російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого, яких би поглядів ви не дотримувались».

Раніше Віталій Барабаш повідомив, що в Авдіївці залишаються семеро дітей, яких батьки відмовляються вивозити з міста.

24 березня повідомлялося, що Авдіївка перебуває під постійним тиском, але ЗСУ стримують РФ. Росіяни штурмують місто вже тиждень. Вони обстрілюють його артилерією та авіацією. Зазначалося, що армія РФ атакує групами по 10−15 осіб під прикриттям танка або кількох БМП.