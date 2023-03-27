Китай не підтримує намір Кремля розмістити ядерну зброю у Білорусі

Ядерна загроза

МЗС країни закликало російську владу «зосередитись на дипломатії».

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Про це на брифінгу повідомила речниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін.

Нін зазначила, що 5 січня 2022 року лідери ядерних держав виступили зі спільною заявою, в якій йдеться про те, що виграти ядерну війну неможливо.

«У заяві наголошувалося, що слід уникати війн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики», – зауважила речниця.

Також Мао Нін висловила переконання, що за «нинішніх обставин усі сторони повинні працювати разом, щоб сприяти розрядці ситуації», вкотре закликавши до перемовин для «врегулювання української кризи».

25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ планує розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. За його словами, цей крок був викликаний рішенням Великої Британії минулого тижня надати Україні бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

У ЄС та НАТО назвали розміщення ядерної зброї у Білорусі безвідповідальним та наголосили, що таке рішення загрожує європейській безпеці.

У США стверджують, що немає жодних ознак того, що Росія перемістила ядерну зброю до Білорусі.

Вчора Україна закликала до термінового скликання Ради Безпеки ООН через ядерну загрозу. У своїй заяві Міністерство закордонних справ наголосило, що такі дії Росії підривають засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та становлять загрозу міжнародній безпеці.