КНДР запустила балістичні ракети на тлі прибуття авіаносця з США

Загроза ескалації

Ракети, які запустили у бік Японського моря, пролетіли приблизно 370 кілометрів.

Реклама Читати продовження

Про це з посиланням на уряд Південної Кореї повідомляє Yonhap.

Запуски зафіксували з провінції Північний Хванхе.

Військові Південної Кореї засудили повторні ракетні запуски КНДР як серйозну провокацію. Уряд Японії також висловив рішучий протест Північній Кореї, заявивши, що її ракетні запуски загрожують безпеці та миру країни, регіону та міжнародної спільноти.

Завтра у Південну Корею має прибути американський атомний авіаносець класу «Німіц» для проведення спільних навчань з військовими країни.

Авіаносець прибуває вперше цього року. Востаннє подібне судно було у водах Південної Кореї у вересні. Наразі прибуття організували в рамках «збільшення кількості американських стратегічних активів» у цьому районі для стримування Північної Кореї, пише видання.

В останні тижні КНДР збільшила кількість військових випробувань. Зокрема, 24 березня Північна Корея провела перевірку нової системи підводного ядерного озброєння. 16 березня Пхеньян запустив міжконтинентальну ракету, а 19 березня — балістичну ракету малої дальності. Минулого тижня Північна Корея також заявила про випробовування підводного ударного дрона, здатного нести ядерну зброю.