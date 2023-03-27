чотиримісячне навчання

Кінологи з України розпочали спеціалізований курс підготовки в Іспанії

У чотиримісячному навчанні беруть участь шестеро українських прикордонників та двоє представників митної служби.

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Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Фахівці вже провели перші заняття зі встановлення контакту та зосередження уваги пса на інструкторі. За кожним кінологом іспанські тренери закріпили собак породи малінуа та німецької вівчарки.

Навчальна програма побудована на європейських стандартах і спрямована на вдосконалення методологій навчання тварин Держприкордонслужби та Держмитслужби з виявлення зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Кінологи з України розпочали спеціалізований курс підготовки в Іспанії © ДПСУ

Кінологи з України розпочали спеціалізований курс підготовки в Іспанії © ДПСУ

Кінологи з України розпочали спеціалізований курс підготовки в Іспанії © ДПСУ

Курс фінансується Європейським Союзом, урядами Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії та Словаччини, а також за підтримки Литви та Польщі.