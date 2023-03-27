Німецькі «Леопарди» вже в Україні — der Spiegel

ТАНКИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Довгоочікувані 18 танків «Леопард 2A6» залишили Німеччину наприкінці минулого тижня і вже перетнули український кордон.

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У зону бойових дій також прибуло 40 БМП «Мардер», повідомляє видання.

Окрім танків, Німеччина надала також Україні новий пакет озброєння. До нього увійшли 100 кулеметів M-G3 для танків «Леопард2» та запчастини.

Крім того, Бундесвер забезпечив тренування понад тисячі українських воїнів. Окрім військових, навчання у Німеччині пройшли також технічні фахівці.

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20 березня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомляв, що обіцяні Києву бойові машини піхоти вже в дорозі. 8 березня Пісторіус запевнив, що німецькі «Леопарди» надійдуть в Україну до кінця березня.