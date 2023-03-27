Передавав дані про критичну інфраструктуру: у Польщі викрито російського шпигуна

ШПИГУНСТВО У ПОЛЬЩІ

Гданськ – Іноземця затримали 21 березня. Він перебував у країні з січня 2023 року. Тоді ж і почалася його шпигунська діяльність.

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Про це повідомляє окружна прокуратура Гданська.

Чоловік збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури та діяльність органів безпеки Польщі у Поморському та Куявсько-Поморському воєводствах. Отримані дані шпигун передав російській розвідці.

Під час допиту прокурора підозрюваний зізнався у шпигунській діяльності. Районний суд Гданська ухвалив щодо нього запобіжний захід у вигляді попереднього ув’язнення строком на три місяці. Тепер російському шпигуну загрожує до десяти років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначають, що ця справа не унікальна. Військові прокурори ведуть декілька проваджень щодо діяльності російських та білоруських спецслужб у Польщі. Кілька проваджень за обвинувальними актами вже завершено.

Нагадаємо, у середині березня в Польщі викрили шпигунську мережу РФ, що готувала диверсії на залізничних шляхах.