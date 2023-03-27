Прем’єр Ізраїлю звільнив міністра оборони. Люди вийшли на масові протести

протести проти судової реформи

Десятки тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці міст по всій країні

На тлі заворушень в країні президент Ізраїлю закликав Нетаньягу терміново припинити процес прийняття закону про судову реформу.

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Про це пише Associated Press.

«Безпека, економіка, суспільство – все під загрозою. Погляди всього народу Ізраїлю звернені на вас. Заради єдності народу Ізраїлю, я закликаю вас негайно припинити прийняття закону. Я звертаюся до всіх партійних лідерів у Кнесеті, коаліції та опозиції як одного цілого: громадяни і нація понад усе, тому вчиніть відповідально та сміливо без подальших зволікань», – наголосив Іцхак Герцог у своєму зверненні.

Напередодні главу Міноборони Йоава Галанта відправили у відставку після того, як він оскаржив план ізраїльського лідера щодо реформування судової системи.

Десятки тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці міст по всій країні. Протестувальники в Тель-Авіві заблокували головну автомагістраль і запалили великі багаття. Біля приватного будинку Нетаньягу в Єрусалимі відбулись сутички поліції з мітингувальниками. Десятки людей були затримані за підозрою в хуліганстві.

Десятки тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці міст по всій країні © Oren Ziv / AP

Протести в Ізраїлі © Oren Ziv / AP

Now in Tel Aviv pic.twitter.com/v0ySCT7eeW — Jeremy Sharon (@jeremysharon) March 26, 2023

Також сотні протестувальників заблокували вулицю біля будівлі Кнесету.

За інформацією агентства, демонстрації тривали до пізньої ночі.

Протести в Ізраїлі © Mahmoud Illean / AP

🎶"Have no fear at all..."🎶

Right now in Tel Aviv... pic.twitter.com/hesJhyq4p2 — Jeremy Sharon (@jeremysharon) March 26, 2023

Галлант був першим високопоставленим членом правлячої партії Лікуд, який виступив проти реформи, пояснивши свою позицію тим, що глибокі розбіжності загрожують послабити армію.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що «більше не довіряє міністру, і тому його звільнено з посади».

Акції протесту в країні тривають уже 12 тижнів поспіль. 11 березня в Ізраїлі відбулась одна з найбільших в історії країни демонстрація, участь у якій взяли до 500 тисяч людей.