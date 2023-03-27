протести проти судової реформи

Прем’єр Ізраїлю звільнив міністра оборони. Люди вийшли на масові протести

Опубліковано:

Десятки тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці міст по всій країні
Десятки тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці міст по всій країні © Oren Ziv / AP
Автор тексту: Олександра Стара
2 хв

На тлі заворушень в країні президент Ізраїлю закликав Нетаньягу терміново припинити процес прийняття закону про судову реформу.

Реклама

Про це пише Associated Press.

«Безпека, економіка, суспільство все під загрозою. Погляди всього народу Ізраїлю звернені на вас. Заради єдності народу Ізраїлю, я закликаю вас негайно припинити прийняття закону. Я звертаюся до всіх партійних лідерів у Кнесеті, коаліції та опозиції як одного цілого: громадяни і нація понад усе, тому вчиніть відповідально та сміливо без подальших зволікань», – наголосив Іцхак Герцог у своєму зверненні.

Напередодні главу Міноборони Йоава Галанта відправили у відставку після того, як він оскаржив план ізраїльського лідера щодо реформування судової системи.

Десятки тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці міст по всій країні. Протестувальники в Тель-Авіві заблокували головну автомагістраль і запалили великі багаття. Біля приватного будинку Нетаньягу в Єрусалимі відбулись сутички поліції з мітингувальниками. Десятки людей були затримані за підозрою в хуліганстві.

Десятки тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці міст по всій країні
Десятки тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці міст по всій країні © Oren Ziv / AP
Протести в Ізраїлі
Протести в Ізраїлі © Oren Ziv / AP

Також сотні протестувальників заблокували вулицю біля будівлі Кнесету.

За інформацією агентства, демонстрації тривали до пізньої ночі.

 

Протести в Ізраїлі
Протести в Ізраїлі © Mahmoud Illean / AP

 

 

 

Галлант був першим високопоставленим членом правлячої партії Лікуд, який виступив проти реформи, пояснивши свою позицію тим, що глибокі розбіжності загрожують послабити армію.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що «більше не довіряє міністру, і тому його звільнено з посади».

Акції протесту в країні тривають уже 12 тижнів поспіль. 11 березня в Ізраїлі відбулась одна з найбільших в історії країни демонстрація, участь у якій взяли до 500 тисяч людей. 

Завантажити додаток

Читайте також про таке: