Проросійські хакери атакували сайт парламенту Франції

Кібератака

27 березня сайт Національної асамблеї, нижньої палати парламенту Франції перестав працювати унаслідок кібератаки. За неї вже взяло на себе відповідальність угрупування NoName057(16).

Реклама Читати продовження

Як повідомляє агенція Anadolu, офіційний сайт перестав працювати у другій половині дня. На головній сторінці з'явився напис, що він «наразі знаходиться на технічному обслуговуванні».

За даними видання, усе це спричинили DDoS-атаки, які генерують надмірну кількість запитів на сайт для перевантаження системи. Про це свідчить повідомлення про технічні негаразди, яке бачать відвідувачі при спробі зайти на стартову сторінку.

Хакерське угруповання NoName057(16) опублікувало у своєму Telegram-каналі заяву, де визнало свою причетність до атаки сайту.

«Ми вирішили повторити свою недавню подорож до Франції, де, як і раніше, не вщухають протести проти Макрона», — написали автори повідомлення, додавши, що президент Еммануель Макрон продовжує підтримувати українців.

Між тим, на запит France Info у пресслужбі французького парламенту зазначили, що джерело атаки підтвердити не можуть. Додавши, що «служби працюють над її ідентифікацією».

За інформацією французького ЗМІ прокуратура Парижа вже розпочала розслідування за фактом «перешкоджання роботі автоматизованих даних системи обробки».

NoName це — проросійська хакерська група, яка атакує сайти України та країн, які підтримують українців. Група здійснює політично мотивовані DDoS-атаками на веб-сайти, що належать урядам, комунальним службам, телекомунікаційним та транспортним компаніям