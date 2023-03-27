ХЕРСОНЩИНА ПІД ВОГНЕМ

Російські військові обстріляли Берислав на Херсонщині: є постраждалі

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В'їзд у місто
В'їзд у місто © Wikimapia
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Берислав – По місту цілий день гатили з авіації та артилерії. 

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Внаслідок щільних обстрілів у місті відомо про трьох постраждалих. Двоє з них зазнали тяжких поранень.  

Росіяни продовжують завдавати удари по деокупованій частині Херсонщини. Під час обстрілів 23 березня, армія РФ частково зруйнувала у Бериславі адміністративну будівлю, поцілила у житловий будинок, краєзнавчий музей та місцеву редакцію газети. Російські снаряди також падали на територію парку та церкви.  

*Берислав — 12-тисячне місто на правому березі Дніпра. З 24 лютого по 11 листопада перебував під російською окупацією.

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