Російські військові обстріляли Берислав на Херсонщині: є постраждалі

ХЕРСОНЩИНА ПІД ВОГНЕМ

Берислав – По місту цілий день гатили з авіації та артилерії.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок щільних обстрілів у місті відомо про трьох постраждалих. Двоє з них зазнали тяжких поранень.

Росіяни продовжують завдавати удари по деокупованій частині Херсонщини. Під час обстрілів 23 березня, армія РФ частково зруйнувала у Бериславі адміністративну будівлю, поцілила у житловий будинок, краєзнавчий музей та місцеву редакцію газети. Російські снаряди також падали на територію парку та церкви.

*Берислав — 12-тисячне місто на правому березі Дніпра. З 24 лютого по 11 листопада перебував під російською окупацією.