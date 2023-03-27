РФ атакувала Слов’янськ на Донеччині: є загиблий

росія атакує мирне населення

Унаслідок обстрілу також є постраждалі різного ступеня тяжкості.

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Про це повідомив Володимир Зеленський.

На місці працюють усі служби. Надається допомога. Триває розбір завалів, написав президент у телеграмі.

За інформацією голови Донецької ОДА Павла Кириленка, російські військові вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С-300.

«Щонайменше 1 людина загинула, 25 поранених, зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків», – зазначив він.

Учора російська армія завдала авіаудару по багатоповерхівках в Авдіївці.