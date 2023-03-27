РФ постачає Ірану кіберзброю в обмін на дрони — WSJ

КІБЕРАТАКИ

Президент Росії Володимир Путін зустрічається з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Самарканді, Узбекистан, 15.09.22

З початку повномасштабного вторгнення Москва надала Тегерану засоби зв’язку та спостереження, а також пристрої для підслуховування, сучасні фотопристрої та детектори брехні.

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Про це з покликанням на іранських та американських чиновників повідомляє The Wall Street Journal.

Ще два роки тому Росія та Іран підписали угоду про кіберспівпрацю.

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За словами посадовців США, Іран потребує десятків елітних російських ударних вертольотів і реактивних винищувачів, а також допомоги в його програмі ракет дальнього радіусу дії. В обмін на це він продав Росії ударні безпілотники, погодився надати ракети малої дальності та відправив танкові й артилерійські снаряди на поле бою. Дві країни посилили своє співробітництво. Цілком ймовірно, що Москва вже передала Тегерану сучасні кіберзасоби, яке виводить з ладу телефону та програмне забезпечення.

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Зазначається, що за допомогою інтернету уряд Ірану притупив вплив загальнонаціонального руху протесту минулого року. Було уповільнено веб-трафік у цільових областях, щоб зупинити поширення відео та спілкування серед протестувальників. Тегеран також використовував цифрові інструменти стеження для відстеження та арешту протестувальників.

«Відчуваючи себе загнаними в кут з боку США та їхніх союзників, Іран і Росія, здається, мають намір змусити цей альянс працювати», — зауважив фахівець з близькосхідної політики Техаського університету Мохаммад Табаар.

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