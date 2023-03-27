Україна, Польща і країни Балтії закликали не допускати спортсменів з РФ і Білорусі до Олімпіади

Участь в Олімпіаді

МЗС держав висловили жаль з приводу того, що МОК вирішив змінити свою попередню позицію. Олімпійський комітет аргументував своє рішення тим, що не може дискримінувати спортсменів через їх громадянство.

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Підписанти зазначили у зверненні, що спортсменів із РФ та Білорусі фінансують держави та компанії, які підтримують кремлівський режим, який продовжує війну проти України або напряму пов’язані з російською армією. І громадянство тут ні до чого.

У заяві нагадують, що внаслідок російських обстрілів регулярно потерпає у тому числі українська спортивна інфраструктура. Чимало українських спортсменів через війну змушені були втікати зі своїх міст і втратили можливість тренуватися.

«Нагадуємо, що РФ і Білорусь мають інструмент для повернення своїх атлетів у міжнародну спортивну спільноту — це припинення агресивної війни, яку Росія почала за спільництва Білорусі, і відновлення поваги до суверенітету й територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів», — наголошують МЗС.

І доки йдуть дебати щодо участі росіян та білорусів в Олімпійський іграх у Парижі, австралійський НОК заявив, що не буде заперечувати проти їх участі в змаганнях 2032 року. Олімпійські ігри пройдуть у Брісбені.

За словами глави комітету Метта Керолла, російські та білоруські спортсмени «братимуть участь в Олімпійських іграх 2032 року в Брісбені, незважаючи на протидію федерального уряду Австралії», який раніше приєднався до заяви низки країн із закликом заборонити атлетам з Росії та Білорусії виступати на міжнародних змаганнях.

Голосування щодо участі російських і білоруських спортсменів у літніх Олімпійських іграх-2024 відбудеться завтра.

25 березня у швейцарській Лозанні, де розташована резиденція Міжнародного олімпійського комітету, відбувся марш проти участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі.

Також раніше група з 35 країн домовилася вимагати від МОК відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор у Парижі. За повну заборону виступили США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Нідерланди, Канада, Австралія, Японія, а також країни Балтії та Скандинавії.

У березні Європарламент виступив проти допуску російських та білоруських спортсменів до змагань Олімпіади-2024, ухваливши відповідну резолюцію.