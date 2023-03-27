Українські біженки все частіше стають жертвами сексуальної експлуатації — дослідження

Торгівля людьми

Кількість запитів на порнографію за їхньою участю різко зросла. Це виявили, проаналізувавши трафік пошукових систем.

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Такі результати має дослідження міжнародної медіакампанії Thomson Reuters, повідомляє The Guardian.

Аналіз тенденцій інтернет-пошуку показав, що за останні шість місяців суттєво зросла кількість переглядів порнографічних відеороликів, на яких нібито зображені українські біженці.

Хоча до початку війни докази сексуальної експлуатації та торгівлі українцями також існували, останні дані свідчать про значне масштабування цього явища. Пошуковий трафік по всьому світу за термінами, подібними до «українське порно» з лютого минулого року постійно зростає.

Дослідники вважають, що підвищений інтерес до українок може спровокувати зростання рівня торгівлі людьми.

Дослідницька медіакампанія Thomson Reuters співпрацює з ОБСЄ для підвищення обізнаності про сексуальну експлуатацію. Організація закликала вжити термінових заходів для посилення захисту українських жінок і дітей, які перебувають під загрозою. Вона також запустила кампанію під назвою «Будь у безпеці», щоб закликати світову спільноту надати українкам інформацію про ризики сексуального рабства.

На початку року у ОБСЄ заявляли, що війна в Україні призвела до зростання злочинності у сфері торгівлі людьми. Тоді зазначали, що пошук в інтернеті сексуальних послуг і порнографічних зображень українських жінок і дітей збільшилися на 600 відсотків.