Українські військові у Великій Британії завершили тренування на танках «Челенджер 2»

військові навчання

Очікується, що екіпажі та танки прибудуть на позиції вчасно для весняного контрнаступу.

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Про це пише видання The Guardian.

Бійці пройшли підготовку, до якої входили інструкції щодо командування, водіння та спільної роботи екіпажу на бойових машинах, а також ефективного визначення та ураження цілей.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що українські військові «повертаються на батьківщину краще оснащеними, але з не меншою небезпекою».

У британському Міністерстві оборони танки «Челенджер 2» назвали «вагомою зміною в можливостях» ЗСУ, заявивши, що машини запропонують Збройним Силам одні з найсучасніших і найдосконаліших систем стрільби у світі.

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Українські військові прибули на навчання невдовзі після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про поставку 14 «Челенджерів 2».