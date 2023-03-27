Україну відвідав актор та посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум

СВІТ ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ

Київська область – Кіноактор закликав якнайшвидше забезпечити підтримку українських дітей.

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До Києва посол доброї волі дістався потягом. І навіть вимовив кодове слово українською: «Укрзалізниця».

У рамках свого триденного візиту кіноактор відвідав Київщину. Він побував у селищі Демидів, де зустрівся з багатодітною родиною. Наталя та Юрій мають п'ятеро дітей. Три роки тому вони взяли під опіку ще чотирьох, йдеться у прес-релізі ЮНІСЕФ.

«Оскільки війна триває і діти стають сиротами, Україні знадобиться більше батьків, які будуть готові йти шляхом Наталії та Юрія та прийняти дітей у люблячі домівки... ЮНІСЕФ працює над тим, щоб зменшити використання інтернатних закладів і натомість посилити підтримку сімей, щоб кожна українська дитина була частиною теплої, турботливої, відданої родини, як у Наталії та Юрія», — зазначив посол.

Орландо Блум разом з українським хлопчиком © UNICEF Ukraine

Орландо Булм разом з родиною Наталії та Юрія © UNICEF Ukraine

Блум також відвідав школу в Ірпіні та дитячі точки «Спільно» в Ірпіні та Києві.

«Сьогодні бачив, як діти у ігровій формі навчались правилам мінної безпеки спільно з чудовим Патроном, псом Доброї волі ЮНІСЕФ», — поділився актор.

Орландо Блум також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили проєкти гуманітарної допомоги та питання відбудови, орієнтовані на інтереси дітей. На зустрічі з президентом, актор наголосив, що вражений сміливістю та стійкістю українців, які попри війну залишаються сильними, повідомляють в Офісі Президента.

На зустрічі також йшлося про повернення дітей, яких депортували до Росії. Володимир Зеленський закликав ЮНІСЕФ допомогти у вирішенні цього питання.

Цей триденний візит Орландо Блума до України став вже другим. ДО цього він вже бував в нашій країні у 2016 році. Тоді посла доброї волі вразило, який катастрофічний вплив війна справила на дітей та їхні родини. Після початку повномасштабного вторгнення британський актор також відвідував центр прийому українських біженців у Молдові.