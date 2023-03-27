Уряд Угорщини остаточно схвалив вступ Фінляндії до НАТО

ШЛЯХ ДО НАТО

Будапешт – Це сталося майже через десять місяців після внесення пропозиції підтримати вступ Гельсінкі до Альянсу.

Реклама Читати продовження

За проголосувало 182 депутатів, проти — 6. Утрималися — 0.

Про це повідомляє HVG.

Тепер слово за Анкарою. 17 березня президент Туреччини повідомив, що ратифікує заявку Гельсінкі. За словами Ердогана, Фінляндія, на відміну від Швеції, зробила усі необхідні кроки для того, щоб питання про ратифікацію членства країни в Альянсі було винесене на голосування парламенту.

23 березня президент Фінляндії підписав закон про вступ країни до НАТО. Тоді президент Саулі Ніійністе заявив, що хоче, щоб Фінляндія була готова приєднатися до Альянсу, як тільки Анкара та Будапешт ратифікують документи. Фінський парламент схвалив членство країни у НАТО 1 березня.

Водночас заявку Швеції, що подавалася одночасно з фінською, у Будапешті відклали на невизначений термін.

Минулого тижня радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан натякнув, що Будапешт не підтримує заявку Швеції до НАТО через висловлювання Стокгольму. У своєму пості в Twitter Орбан згадав три цитати шведських політиків до їхнього обрання на посаду. В них йдеться про посилення тиску на Угорщину та відмову Будапештом у підтримці України.

The Swedish Prime Minister is asking what the Hungarian MPs' problem is.



Let me help you understand with some examples:



3 March 2021 – Ulf Kristersson (then leader of the Moderate Party, now Prime Minister):



“For the EU large parts of the job still remain to break the… — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) March 23, 2023