У Мелітополі пролунали вибухи: пошкоджені будівлі, де розміщені силові структури РФ

вибухи в центрі окупованого міста

У Мелітополі вибухи: пошкоджені будівлі, де розміщені силові структури РФ

Руйнувань зазнали приміщення технічної школи та ВНЗ, де знаходяться казарми російських військових та адміністрація спецслужби Росії.

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Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Там був гуртожиток, де проживали військові РФ, там було офісне приміщення, де безпосередньо проходило службу керівництво так званої МГБ (спецслужба – ред.). Місцеві мешканці бачили, як просто в спідній білизні вибігали російські військові. Трохи згодом ми будемо чітко розуміти, які втрати поніс ворог за своє недбале ставлення до техніки безпеки в центрі тимчасовго окупованого Мелітополя», - зауважив Федоров.

За його словами, наразі місто перетворилося на суцільну військову базу.

Росіяни «прикриваються цивільним населенням», розміщуючи серед житлових кварталів техніку та казарми для проживання своїх військових, зазначив міський голова.