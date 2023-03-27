У МЗС відреагували на заяву ООН щодо ймовірної «дискримінації» УПЦ (МП)

Звіт ООН

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко закликав Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) «утримуватися від незбалансованих політичних оцінок».

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На своїй сторінці у Facebook Ніколенко також додав, що УВКПЛ має «базувати свої доповіді на фактах».

«Україна – демократична держава, в якій ґарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку», — наголосив речник МЗС.

Таким чином він відреагував на звіт ООН про права людини в Україні, який був оприлюднений 24 березня.

У документі, зокрема було зазначено, що під час обшуків у будівлях УПЦ (МП) у 2022 році, «у деяких випадках співробітники СБУ опитали кількох священнослужителів із застосуванням поліграфа».

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«УВКПЛ стурбоване, що дії держави, спрямовані проти УПЦ, можуть мати дискримінаційний характер. УВКПЛ також нагадує про необхідність забезпечення того, щоб усі особи, яким висунуто кримінальні звинувачення, користувалися всім спектром прав на справедливий судовий розгляд», — йдеться у доповіді.

Раніше український омбудсман Дмитро Лубінець прокоментував доповідь про поводження з військовополоненими очільниці Моніторингової місії ООН з прав людини Матільди Богнер.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини Матільда Богнер © UN Human Rights Monitoring Mission

Зокрема, вона заявила, що в ООН «глибоко стурбовані зафіксованими свавільними стратами до 25 російських військовополонених» та закликала Україну та РФ «забезпечити повне дотримання міжнародного гуманітарного права».

У свою чергу, український омбудсман зазначив, що «під час неодноразових особистих зустрічей з головою Місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун, жодного разу ними не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими».

Він також підкреслив, що Україна дотримується Женевських конвенцій і міжнародного права та закликав ООН тиснути на РФ та вимагати допуску до місць утримання українських військовополонених.

Нагадаємо, 21 березня Мінкультури повідомило про тимчасово обмежений доступ до Києво-Печерської лаври. Це було пов'язано із роботою комісії, яка перевіряла наявність, умови зберігання та стан збереженості культурних цінностей на території Лаври.

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Усе це відбувалось на тлі розірвання договору про безоплатне користування держмайном Лаври з чоловічим монастирем УПЦ (МП). Приводом для цього є порушення монастирем умов цього договору. Ченці мають виселитись з усіх зайнятих будівель так званої Нижньої Лаври до 29 березня 2023 року.