військова взаємодія країн

У Молдові розпочались військові навчання за участю Румунії, США та Великої Британії

Вони спрямовані на спільну підготовку та обмін досвідом між військовослужбовцями спеціального призначення, а також на підвищення рівня оперативної взаємодії між країнами.

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Про це повідомила пресслужба Міноборони Молдови.

Двотижневе навчання пройде на полігонах Національної армії. Бійці виконуватимуть бойові стрільби, стрибки з парашутом, вправи в польових умовах з виконанням конкретних завдань.

Також у міністерстві зазначили, що в цей період спостерігатиметься переміщення техніки до військових підрозділів. У молдовському відомстві закликали громадян не поширювати чутки чи припущення щодо навчань.

JCET-2023 («Спільні комбіновані навчання з обміну») є плановими. Спецпризначенці Молдови беруть у них участь з 2009 року.

Нагадаємо, 20 березня у Румунії стартували міжнародні військові навчання «Морський щит-2023». Тренування проходять у дельті Дунаю та на Чорному морі. У них задіяно приблизно 3,5 тисяч військовослужбовців із 12 країн-партнерів.