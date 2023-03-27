У Німеччині запустили платформу з відновлення України

платформа для партнерства

Вона стане місцем спілкування та обміну інформацією для представників бізнесу, активних громадян, муніципалітетів двох країн. Також користувачі платформи зможуть спільно організовувати конференції, форуми та семінари з питань реконструкції.

Реклама Читати продовження

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерство економічного співробітництва та розвитку ФРН.

Серед численних послуг, що надаються на платформі, є програми відомства – 135 партнерств між німецькими та українськими муніципалітетами. Завдяки цій співпраці неодноразово здійснювались поставки медичних приладів, пожежних машин, генераторів або приладів для приготування їжі та опалення.

Крім того, наразі існує 13 партнерств, які забезпечують українські лікарні медичним обладнанням та навчанням – у тому числі у сферах психічного здоров'я, травматології та екстреної медичної допомоги.

«Відбудова України – величезне завдання, з яким не можуть упоратися уряди поодинці. Тут потрібно залучення цілих суспільств. Ми у Німеччині маємо велике бажання долучитися до відбудови України», – заявила міністерка економічного розвитку Свенья Шульце.

Цього року німецьке Міністерство економічного співробітництва надасть ще 25 млн євро на подальшу підтримку та розширення всіх співпраць, зазначає пресслужба відомства.